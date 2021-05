Lähipäevil on oodata heitlikku kevadilma

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva pilves selgimisega ilm. Kesk- ja Ida-Eestis sajab vihma ja lörtsi, Lääne-Eestis on sajuvõimalus väike. Puhub loode- ja põhjatuul 4-10, Ida-Eestis kuni 12, puhanguti 15 m/s. Virumaa rannikul ulatuvad puhangud enne südaööd kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma. Ennelõunal puhub mandril loode- ja põhjatuul 3-9, Ida-Eestis puhanguti kuni 14 m/s, saartel 1-6 m/s. Pärastlõunal puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Sooja on 5-11 kraadi.

Kolmapäeva öösel pilvisus tiheneb. Pärast südaööd jõuab saartele vihmasadu, sekka sajab ka lörtsi. Hommikuks jõuab sadu juba mandrile. Ida- ja kagutuul tugevneb 4-9 m/s, saartel ja rannikul 7-12, puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +3, saartel kuni 5 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves, üksikute selgimistega ilm. Sajab vihma, Põhja-Eestis ka lörtsi. Põhja-Eestis puhub ida- ja kagutuul 5-11, puhanguti 15 m/s, Lõuna-Eestis lõunakaaretuul 4-10 m/s. Sooja on Põhja-Eestis 3-5, Lõuna-Eestis 6-11 kraadi.