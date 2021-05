„Uuel Setomaa Muuseumide direktoril on väga tugev pagas muuseumitöös Narva muuseumi direktori ja teadurina, juhtides suurt kollektiivi ja viies läbi EL projekte. Samas on Ivo Posti pärit Vana-Võromaa põhjaosast ja hästi kursis ka seto kultuuri põhitõdedega,“ selgitas tehtud valikut Setomaa vallavanem Raul Kudre. „Kindlasti üheks eesmärgiks on uuel direktoril ettevalmistatult vastu minna suvisele turismihooajale ja jätkata pooleliolevaid projekte ja tegevusi. Samas eemalt tulijana on tal kindlasti varuks ka häid märkuseid ja uuendusi.“

„Ei saa üle ega ümber asjaolust, et kuigi minus puudub setu veri, siis padulõunaeestlasena olen ühel või teisel moel alati olnud selle kandiga seotud. Olen korduvalt käinud Kuningriigipäevadel kui ka nii mõnelgi kirmasel. Sõites Tartust lõuna poole, siis hing ja pilk lausa puhkavad. Ju see ikka üks vere kutse ikkagi on, mis siia lõunamägede kanti ajab,“ nentis Ivo Posti. „Sõitsin aprilli lõpul kõik Setomaa muuseumid läbi ja pean ütlema, et ootused on kõrged. Inimesed, kellega kohtusin, on entusiasmi ja pealehakkamist täis ning usun, et selle meeskonnaga on võimalik mägesid liigutada.“