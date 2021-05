Vastasleer umbusaldab viis päeva ametis olnud asevallavanemat

Umbusaldajad põhjendasid, et asevallavanem Enno Kase suhtes on nende andmetel algatatud kriminaalmenetlus, mille alus on seaduse kohaselt nõutava riigihanke korraldamata jätmine ja hankelepingu sõlmimine eelise andmise eesmärgil. «Seega leiame, et Enno Kase võib jätkuvalt väärkasutada Valga valla eelarvet võimaliku omakasu eesmärgil ja kuritarvitada ametipositsiooni vallavalitsuse teenistujate mõjutamiseks.»