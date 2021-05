Algab Navi küla veetöötlusjaama laiendamine

Projekti eesmärgiks on seoses kõrge tarbimismahuga suurendada Navi küla puurkaev-pumpla tootlikkust, et tagada kõikidele klientidele igal ajal nõuetekohane kvaliteetne joogivesi. Puurkaev-pumpla laiendamisel rajatakse suurem veemahuti, kuhu kogutud puhastatud vett on võimalik kasutada lisaks ka hädaolukordadeks ja tuletõrje veevõtukohana. Projekti tulemusena vähenevad vee-ettevõtja kulud puurkaev-pumpla hooldusele ja remondile.