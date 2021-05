Reola-Põlva tee muutus esmaspäeval läbimatuks

"Teetööde masin oli risti keset teed ning ligi astunud mees palus kõikide sõidukite juhtidel pöörata tagasi ja sõita Kambja kaudu ringi. Saime aru, et vihmade tõttu on tee muutunud läbimatuks, sest asfalt on maha kooritud. Buss sõitiski Kambja kaudu ringi ning jõudis Reola-Põlva teele tagasi alles pärast Vana-Kuustet. Üks bussis olnud naine, kes tahtis vahepeal maha minna, oli püsti hädas," kirjeldas ta.