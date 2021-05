Algas Ritsu peatänavate remont

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann sõnas, et nimetatud tänavad on nii Ritsu elanikele kui ka seal tegutsevatele ettevõtetele peamised liikumisteed ning seetõttu on nende korda saamine võtmetähtsusega. „Peatänavad on olnud pikka aega kehvas seisus ja suureks murekohaks – viimaks saab probleem kauaoodatud lahenduse. Teede olukorra parandamine on Tõrva vallavalitsuse üks olulisemaid prioriteete. Anname endast parima, et leida täiendavaid vahendeid vallaeelarvest ning taotleda riigipoolset tuge teedevõrgu korrastamiseks,“ lisas Ruusmann.