Valka jõuab lasterikaste perede näitus

Väljapanek koosneb 13 inspireeriva naise fotost, mis põhinevad tuntud kunstnike maalide taaslavastustel. Peategelastena figureerivad Eesti naised, kes on emad vähemalt neljale lapsele ning silma paistnud aktiivse ja pikaaegse kogukonnatööga. Ettevõtmises osalenud 13 emal on kokku 58 last.