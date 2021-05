Kaardid jutustavad Valga kujunemislugu

Valga nime esmamainimine pärineb 13. sajandi teisest poolest, mõne allika andmetel 1266. aastast. Esimene detailselt kogu Valga linna territooriumi kujutav kaart koostati 1683. aastal. Näitusele on hilisematest kaartidest valitud linna kujunemist kõige paremini iseloomustavad 18.–20. sajandi kaardid. Näha on nii linnapiiride ja hoonestuse laienemine, samuti Eesti-Läti piiritõmbamisega linnalt äravõetud maa-alad.

20. sajandi teisest poolest on esindatud tolleaegsed generaalplaanid, mis ühelt poolt hämmastavad radikaalsuse ja grandioossusega, teisalt iseloomustavad nõukogude aja kohati kaootilist mõttelaadi.

Näitusega koos on linna veebikroonika saanud kaardirakenduse, mille abil on võimalik ajaloolisi objekte näha nii ajaloolistel kaartidel kui ka projitseerituna tänapäeva. Osa näitusel esindatud kaarte on valgalinn.ee veebis interaktiivselt sirvitavad.