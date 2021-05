Mati Määrits: pigem loobuks esikümne kohast

Ajal, mil terves Eestis leevendatakse piiranguid, on Põlva vald ootamatult tõusnud koroonajuhtumite arvu poolest viimatise seisuga terves riigis esikümnesse. Eriline ohumärk on asjaolu, et löögi alla on sattunud kolm tööstusettevõtet, kus igaühes on kümmekond nakatunut. Välistatud pole koguni ettevõtete tegevuse ajutine peatamine.