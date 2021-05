Vineeritehase laienemine nörritab elanikke

Otepää vineeritehasel on eesmärk rajada oma kinnistule täiendav laoplats. Laienemine on aga ärritanud kohalikke elanikke. FOTO: Arvo Meeks

Otepää vineeritehase soov laieneda on nörritanud paljusid elanikke. Kui ettevõtte juhi teatel on see vajalik tootmise huvides ja stabiilse töö pakkumiseks, siis vallavanema sõnul on selge, et laienemine ei saa olla lõputu.