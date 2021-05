Valga ristmiku ehitus paneb autod proovile

Kuna ilm on viimasel ajal olnud vihmane, moodustuvad ehitusalale ka suured lombid, mille tagajärjel omakorda muutub tee poriseks. Valga vallavolikogu liige Siiri Reiljan on tee olukorra tõttu nördinud. «Esmaspäeva hommikul oli tõeliselt hull. Mul on kõrge auto, aga minulgi oli hirm, et midagi võib juhtuda auto põhjaga. Nii Pikal tänaval kui Automaailma ees oli olukord hull. Autod ühel suunal ei julgenudki läbi sõita, valisid teise sõiduraja, kui vaba moment oli.»