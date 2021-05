Vanaema, kes tuleb kõigega toime

Sünnipäevaks kinkis Pille endale mootorsae, sest head tööriista läheb ühel Võrumaa vanaemal ju ikka tarvis, eriti kui parasjagu on käsil koobassauna või Piusa jõe kohale jäälinnu vaatlusplatvormi ehitamine. 30 aasta eest mehe ja nelja lapsega Tallinna kitsikusest Hinniala ürgsesse rüppe sukeldunud Pille Malkov (59) on siit ellu saatnud viis last ning õhutab nüüd poegi takka, et seitsmele lapselapsele tuleks juba kiiremini lisa, kellega iidsel linnamäel viikingeid mängida.