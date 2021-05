Kuidas algas teie tee disainerina ning kaua olete alaga tegelenud?

Minu tee disainerina on olnud veel suhteliselt lühike: 2017. aastal astusin Pallasesse (kõrgem kunstikool Tartus – S. M.) tekstiili osakonda, et saada disainimisest rohkem teada. Pabernukkudele sai riideid ja mitmesuguseid moode valmistatud juba lapsepõlves – oli põhiline vaba aja tegevus. Käesolev kollektsioon «EHME» on alles teine, millega lavale lähen, esimene oli ühiskollektsioon «KARgE», see oli tehtud koos kahe kursuseõe Liisi Tamme ja Anett Niinega. Selle aasta kollektsiooniga olen juba täiesti üksi laval. Me kõik oleme igapäevaelus omamoodi loojad ja disainerid, aga kool on koht, kust tulevad alusteadmised.