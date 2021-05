Millised omavalitsuse töötajad teenisid mullu kõige rohkem?

Ametnike kuu keskmise teenistuse arvestamisel on kokku liidetud põhipalk, puhkusetasu, muutuvpalk ja muu tulu. Aasta sissetulek on jagatud töötatud päevade arvuga ning korrutatud kuus keskmiselt olevate päevadega: nii on saadud reaalne keskmine kuusissetulek.