Võhandu maratoni uueks kuupäevaks on 12. juuni

«Meil on väga kahju ja palume vabandust, et juba teist korda peame sel aastal maratoni kuupäeva muutma,» teatasid maratoni korraldajad.

Võhandu maratoni korraldaja Hillar Irves lükkas aprillis toimuma pidanud Võhandu maratoni 22. maile, kuid ka see kuupäev on tänaseks edasi lükatud. Lõuna-Eesti ühe suurema spordisündmuse korraldamiseks valitsuselt eriluba ei saadud.

Tavapäraselt ligi 1500 paadi ja 2500 võistlejaga maratoni puhul peab riik Irvese sõnul peaprobleemiks inimeste hajutatust. «Reaalselt on aga nii, et kohe kui käib stardipauk, on paatide rivi juba esimese 15 minutiga viie kilomeetri pikkune. Esimesed sõitjad on finišis kell kaks, samal ajal on lõpuots 75 kilomeetrit maas ja hakkab alles Paidrani jõudma,» lausus Irves.