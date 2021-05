Tiitlivõitja elab Rõuge vallas. Ta on nelja lapse ema ja saab sel aastal lausa 11-kordseks vanaemaks. Katrin Roop toetab pidevalt oma laste ja lastelaste huvisid ja valikuid ning elab kaasa nende maailmarännakutele. Tegus naine pakub ka inspiratsiooni kogukonnale ning teistele emadele enda ümber.

Südamest liigutatud

«Põlved on nõrgad ja pisarad silmas,» tunnistas Katrin Roop pärast tiitli vastuvõtmist. «See on mulle suur tunnustus ning see jutt, mis minu kohta räägiti, oli selline, et pani kogu elu justkui silme eest läbi jooksma. Ma poleks ise osanud asju nii kokku võtta.»

Aasta ema ühel lapselapsel oli eile ka sünnipäev. «Seega saame Eestis elava perega kokku, Austraalias elava lapsega võtame aga interneti teel ühendust.»

Roop tunnistas samas, et emadepäev on temale sel aastal natukene teistsugune kui varem, sest tema oma ema suri eelmisel aastal. «Pipi sõnadega öeldes: minu ema on taevas ingliks,» sõnas Roop. «See päev on nüüd kuidagi teistmoodi. Minu ema oli see, kes meie peret koos hoidis – tema soovitusi ja elutarkust olen püüdnud ka oma lastele edasi anda, sest need töötasid.»

Eeskuju teistele naistele

Laureaadi hoolivast lähenemisest on peale perekonna osa saamas ka kogukond. Tema ideed ja toetus on ära kulunud nii MTÜ Ääremaa Noored loomise ja arengu kui Mehkamaa kultuuriseltsi asutamise ja tegevuste arendamise juures. Samuti toetab ta motoklubi Wildhogs MC, veab eest segarahvatantsurühma ja aitab üritusi korraldada.

Roop on eeskuju, kes suudab kanda endas tugevalt ja väärikalt nii ema, vanaema kui ühiskonna arendaja rolli. Igas ettevõtlikus ja oma perest hoolivas naises on killuke unistust olla selline nagu tema, on öeldud tema iseloomustuses.

Katrin Roop on olnud Mõniste vallavanem. Pärast omavalitsuste liitumist töötab ta aga 2017. aasta novembri lõpust koduvallas asuva Saru lauavabriku pearaamatupidajana.

Aasta ema tiitli andis üle mullune Võru maakonna aasta isa Einar Omet. Nominente tunnustas Võrumaa arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots. Lisaks tänukirjale said nad emadepäeva magusaks Gustavi tordiga, mille kinkis neile Coop Võru.

Aasta ema tiitlit on Võrumaal välja antud alates 2002. aastast. Eelmisel aastal pälvis selle tunnustuse Võru vallas elav ema Mai Kurrikoff.

Võru maakonna aasta ema nominendid:

Maria Saarme

Nelja lapse ema ja 12 lapse vanaema. Töökas, kohusetundlik, alati abivalmis, sõbralik ja lahke. On pühendunud ja armastav abikaasa. Temal ja ta kaasal täitub 30. oktoobril 45 aastat abielu.

Annika Kinna

Tema tütar Keiu on öelnud: «Minu ema Annika on tohutult töökas, sihikindel ja hoolitsev. Ta on kasvatanud üles kolm last, andes kõigile võimaluse saada haridust, armastust ja vabadust enda väljendamiseks. Ta on alati valmis kõiki aitama.»

Heli Pufal