Mitme aasta praht sai Valgas lõpuks koristatud

Valgas aadressil Kungla 21 asuva maja ümbrus on taas lehevaba. FOTO: Tiit Loim

Valga korteriühistu Kungla 21 majahaldur juhtis hiljuti nii vallavalitsuse kui ajalehe tähelepanu asjaolule, et vallale kuuluvalt kinnistult lendab tema hallatavale kinnistule pikka aega lehepuru. Peagi vastas vald, et murekoht on likvideeritud.