«Tänavuse aasta ema loo tegid silmapaistvaks tema kolme tütre iseloomustused oma emast. Nad kirjeldasid, kuidas ema hoolt ja armastust on jagunud lisaks tütardele ja lastelastele ka 40 aasta jooksul lugematule hulgale endistele ja praegustele õpilastele. Vilumetsa teeb eriliseks ka tema pühendunud töö selle nimel, et venekeelsetes koolides õppivad noored saaksid eesti keele selgeks nii heal tasemel, et nende elus ei tekiks ühtki takistust keeleoskamatuse tõttu. Täiskasvanuna on Ulvi tütardest saanud ema parimad sõbrad, kes oskavad hinnata kolme väikese vanusevahega lapse kasvatamise, pikaajalise kooselu ja eduka karjääri ühildamiseks tehtud pingutusi,» lisas Alt.

«Hoian mulle antud aasta ema tiitlit tänutundega. See on suur au ja olen väga õnnelik, kuid selle juures on ülioluline mõista, et tegelikult on tänavune aasta ema tiitel sümboolne tunnustus kõigile emadele ja vanaemadele, kes jäänud Ida-Virumaale ja kasvatavad oma lapsi siin,» rõhutas aasta ema.