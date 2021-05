Uue valitsuse esimesed sada päeva on olnud üpris sisukad. Mõnegi otsuse üle võib vaielda, aga sõnavahtu ja asendustegevusi on olnud vähem kui eelkäijatel.

Nii aga paraku ilmselt ei jää. On ju kahekordne valimiste aasta ja eelkõige kohalike omavalitsuste volikogude valimistele mõeldes püüab iga erakond oma nägu säilitada ja nii panustatakse igapäevaste punktivõitude noppimisele. Sestap on viimastel nädalatel korduvalt ette tulnud olukordi, mille puhul valitsus­erakonnad esmalt üksteisele vastanduvad, aga samas siiski ühise keele leiavad – kas või riigieelarvega seonduva puhul.

Veel enne kohalike omavalitsuste volikogude valimisi seisavad aga ees presidendivalimised. Mõnegi poliitiku käitumisest on just kui aimata soovi riigipea koht hõivata. Kõige enam on selles kontekstis kõlanud praeguse riigikogu esimehe Jüri Ratase nimi.

Et rahvale tema kandidatuur üpris vastuvõetav on, näitab kas või see, et Lõuna-Eesti Postimehe veebis aprilli lõpus üleval olnud gallupis arvas 22 protsenti vastajatest, et Ratas passiks presidendiks küll. Samas sai ametisolev president Kersti Kaljulaid vaid protsendi võrra vähem hääli.

Igale viiendale vastajale ei sobinud aga välja pakutud viiest kandidaadist ükski, mis näitab, et midagi pole veel selge ja kõigi oma kandideerimisest teatajate šansid võivad olla üpris head.

Viie aasta eest kujunes presidendivalimistest paras palagan: need liikusid riigikogust valimiskokku ja sealt tagasi parlamenti. Tahaks loota, et sel aastal valitakse riigipea ära valutumalt. See eeldaks aga riigikogus esindatud erakondade üksmeelt, mida praegu veel kuskilt ei paista.