Diana Leenurm: koolid seisavad praegu pidevalt teelahkmel

Elame praegu ajastul, kui igal päeval on omaette normaalsus, millest on saanud meie kõigi igapäeva reaalsus. Selle eest ei saa keegi põgeneda. Palju räägitakse tekkinud õpilünkadest, mida kaug- ja hübriidõpe endaga kaasa on toonud. Küsitakse endalt ja kommenteeritakse valjuhäälselt: kas need tänased koroona­ajastu lapsed on võimelised nüüd ja tulevikus olema täieõiguslikud maailma kodanikud? Saavad nad ühtsetel alustel kandideerida järgmisele haridusastmele koos varem lõpetanutega või olla tööturul konkurentsivõimelised?