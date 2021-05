Valga avatud noortekeskuse juhataja Maarja Mägi sõnul on see nii noortele kui ka maja töötajatele millegi väga oodatu ja olulise algus. „See on esimene suur samm, et lahendada praegused ruumiga seotud probleemid. Rääkimata sellest, et maja on silmailuks kõigile - nii linna külalistele kui valgalastele endile - ootame väga, et veel üks väärikas ja väga kaunis hoone linnas saaks korda tehtud.“