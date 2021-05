Valga haiglas käib suurvaktsineerimine

Vaktsineerimine on maikuus avatud üle 50-aastastele, mai teisel poolel plaanitakse avada see ka noorematele inimestele, aga endiselt oodatakse vaktsineerima kõiki vanemaealisi ning COVID-19 riskirühma kuuluvaid inimesi.

Vallavalitsus kutsub kaaskondseid üles edastama teavet vaktsineerimise kohta oma tuttavate hulgas ja kogukondades ning selgitama 70+ ja 80+ eakatele vaktsineerimise vajadust. Vaktsineerimiseks saab lisaks digiregistratuurile registreerida Valga haigla registratuuris telefonil 76 65 100 või 53 785 100. Sel nädalal toimub suurvaktsineerimine Moderna vaktsiiniga 11. ja 12. mail Valga haigla kabinetis 122.

Asevallavanem Meeli Tuubel on pöördunud volikogu ja valla hallatavate asutuste poole palvega aidata leida üksi elavad ja inforuumist väljas eakad, keda omavalitsusel on võimalik aidata transpordiga. Kui kellelgi on raskusi vaktsineerimisele liikumisel, siis palutakse sellest teada anda sotsiaaltööteenistuse puuetega inimeste juhtivspetsialist Ingrid Püvile (tel 5349 6644). Kui aga eakas inimene ei saa kodust välja liikuda, siis on võimalik teda panna 1-doosilise Jansseniga kodus vaktsineerimise ootenimekirja. Kontaktisik on samuti Ingrid Püvi.

Vaktsineeritute arv Valga vallas, eriti just eakate hulgas, on Tuubeli tõdemusel väga madal. Valgamaa vaktsineeritute tase on Eesti maakondadest kolme viimase hulgas ja Valgamaa näitaja on madalaim just Valga vallas. "Paraku oleme viimastel nädalatel suhtarvult olnud valdade hulgas kõrge nakatumise tipus. Eriti murettekitav on, et 80+ vaktsineeritute arv jääb alla 50% ja 70+ eakate hulgas on vaid pisut üle 50%. See jääb oluliselt alla Tõrva ja Otepää vaktsineeritute tasemele," märkis ta.