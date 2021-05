Esmaspäevast pääsevad kõik õpilased kooli

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna teatas, et valitsus otsustas lubada 17. maist kõik lapsed ja noored kooli, sealhulgas kutse- ja ülikooli.

"Meil on olnud sel õppeaastal kokku 31 õppenädalat, millest näiteks Harju- ja Ida-Virumaa 10.-11. klassi õpilased on olnud 15 nädalat distantsõppel, 5.-8. klassi lapsed aga 13 nädalat. 1.-4. klassi lapsed on olnud üle Eesti kokku seitse ja üheksandikud üheksa nädalat distantsõppel," märkis Kersna.