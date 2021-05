Peagi saab taas söögikohas einestada ja teatris käia

Samast kuupäevast tohib õues kuni 25-inimeselises rühmas tegeleda treenimise, sportimise, noorsootöö, huvitegevuse ja täiendõppega. Lubatud on ka spordi- ja liikumisüritused kuni 25-inimeselises rühmas ja üritus peab lõppema hiljemalt kell 22. Osavõtjate piirarv on 250 inimest. Tippspordivõistlused on lubatud, kui üritustest võtab osa õues 250 inimest ja sisetingimustes 100 inimest. Pealtvaatajaid lubatud pole.