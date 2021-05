Kui tavaliselt on 9. mail tähistataval Euroopa päeval korraldatud infopäevi, seminare, konverentse, siis nüüd on suured kogunemised keelatud. Et inimesed päevast siiski osa saaksid, korraldasid Euroopa Liidu asutused Eestis 7.–9. maini linnaorienteerumise, kus nutiseadmesse allalaetava rakenduse abil eri linnades euroliidu riike imiteerivaid kontrollpunkte läbida sai ning temaatilistele küsimustele vastata tuli. Ajaline hajutatus võimaldas läbida mängu turvaliselt ning ohutusreegleid järgides. Kagu-Eestis oli seda võimalik teha Võrus ning Põlvas.