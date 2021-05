Punaristlane andis teatepulga edasi

Pääro oli sekretär alates Punase Risti Valgamaa seltsi taasloomisest 1992. aastal. Punaristlaste tegevustesse on ta olnud aga kaasatud juba aastast 1980. Selle aja jooksul on Pääro tublisti tunnustust kogunud, näiteks 2017. aastal sai ta presidendilt Eesti Punase Risti V klassi teenetemärgi, 2019. aastal aga Valgamaa teenetemärgi. Esimesest maist pani ta aga ameti maha. Seega kujunes staažiks 40 aastat ja viis kuud.

Loobumise otsust võib naise sõnul põhjendada Arno sõnadega Oskar Lutsu «Kevades» ehk sooviga nautida lilli, heinamaad, päikesepaistet. «Iga on juba see, mis eeldab kojujäämist, elu nautimist, rohkem perele pühendumist, lapselapsi on vaja näha. Olen juba kaheksa aastat pensioniealisena töötanud: saan juulis seitsekümmend. Võib-olla olekski jõudu, aga vajan vaba aega ja tahan elu teistmoodi korraldada, seepärast tahtsin koju jääda,» põhjendas Pääro.