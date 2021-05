Võrumaa lühiuudised

Setomaa hooldekodu sai uue juhi

Setomaa hooldekodu asus juhtima Anne Mägi. Ta on töötanud sotsiaalvaldkonnas üle 30 aasta ning saanud Tallinna Ülikoolis sotsiaalteaduste bakalaureusekraadi. Mägi on 26 aastat olnud ametis sotsiaalkindlustusametis, viimased aastad on ta aga olnud Võrus asuvas Nöörimaa tugikodus juhtumikorraldaja.