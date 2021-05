Põlva bussijaam kolis ajutiselt konteineritesse

Senise hoone asemele Grossi suurpoodi ja uut bussijaama rajaval Tesron Ehitus OÜ-l kulus lammutamiseks vaid nädal – nii oli reedeks püsti veel vaid üks otsasein. Bussijaam ise on kolitud Edu keskuse kõrval asuvale tühermaale, kus sõitjate ja bussijuhtide käsutuses on kaks konteineritüüpi ajutist ehitist.