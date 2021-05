Juba teist aastat olemegi elamas kõik olukorras, kus üks sellistest nii-öelda ohtlikuks arenenud viirustest takistab ja häirib meie igapäevaseid tegemisi ja toimetamisi praktiliselt kõigis eluvaldkondades. Pandeemia alguses oli levinud lootus ja arvamus, et see kõik möödub ja saame peagi tagasi pöörduda oma väljakujunenud elukorralduse juurde. Praeguseks on paraku selge, et pandeemia on oma jälje jätnud ja vähemalt mõni muutus on ilmselt selline, mis jääb toimima ka pärast pandeemia möödumist.