Avatud hoidla stiilis näitus asub nüüd avaramal kahekorruselisel pinnal, on aastaringselt külastatav ja täienenud lugudega alates liikluses juhtunust kuni isejuhtivate liiklusvahenditeni. Näitusel saavad kokku Eestis valmistatud autod, bussid ja veokid ning erinevad kaherattalised võrrist külgkorviga tsikliteni. „Selline kirev masinapark on läbi autoajastu olnud kõige olulisem osa suurtel kiirustel ja hulkade kaupa liikuma saamise jõust,“ tutvustas ideed näituse kuraator Paavo Kroon.

Näituse keskset teemat kannab siiski ühistranspordi lugu – kuidas see on arenenud ning millised on aja jooksul tehtud käänakud ja ehk ka tagasiminekud. Alates sellest, kuidas ühistranspordina kasutati rongi, veoautot ja millal ületas bussiliiklus rongiliikluse kuni tänase tasuta ühistranspordini välja. Näitus vaatab ka tulevikku ning püüab tegeleda tänamatu tööga mõistatades, mis kütust kasutavad ja millised on tuleviku transpordivahendid.