Kanepi vallavanem liitus Reformierakonnaga

Piret Rammul on Kanepi vallavanem 4. aprillist 2019, kui eelnev vallavanem Andrus Seeme osutus valituks Riigikokku.

Rammuli sõnul otsustas ta Reformierakonnaga liituda sügisel toimuvatele kohalikele valimistele mõeldes. “Reformierakond on olnud Kanepi vallas võimul juba viimased neli aastat. Ellu on viidud palju olulisi algatusi, kuid palju tegemisi ootab veel ees. Uute plaanidega soovime ühiselt edasi minna, et jätkata omavalitsuse järjepidevat arengut ja soosida kohaliku rahvaarvu jätkuvat kasvu,” sõnas ta.

Kanepi vallaga on Rammul seotud üle 12 aasta, ta on töötanud arendusnõunikuna nii Kanepi vallas kui ka enne haldusreformi Kõlleste vallavalitsuses. Ta oli uue Kanepi valla loomise ja arengu juures, mis on taganud stabiilsuse juhtimises. 2020. aasta augustist on Piret Rammul ka Põlvamaa omavalitsuste liidu juhatuse esimees.

Varasemalt pole Rammul kuulunud ühtegi parteisse, kuid pole ka varjanud, et tema vaadetele on olnud kõige lähedasem Reformierakond. Kanepi volikogus on olnud võim Reformierakonna käes - viimaste kohalike valimiste võitjatena kuulub Reformierakonnale volikogu 19 kohast 13.