Võru võtab 4,7 miljonit eurot laenu

Raha kulub järgmisteks investeeringuteks: tänavate rekonstrueerimine, sh AS Võru Vesi ÜF projektiga seotud tänavad; loomemaja ehitus; Tartu tn 25 ja Jüri tn 11 hoonete rekonstrueerimise projekteerimine; tervisekeskuse ehitus; spordiväljakute ja rajatiste ehitus; Kesklinna pargi valgustuse rekonstrueerimine; sotsiaalmaja "Pargikodu" 2. korruse projekteerimine; Võru lasteaia Punamütsike ehituse projekteerimine; Võru lasteaia Okasroosike aia ehitus; Võru muusikakooli fassaadi remont ja kontserdisaali lava ümberehitus; Võru lasteaia Päkapikk inventari soetus; kaasava eelarve investeering; investeeringutoetused vastavalt kinnitatud eelarvele; AS Võru Vesi aktsiate soetamine.

Kuna toetuse eesmärk on kohalike spetsialistide piirkonnas hoidmise kõrval ka uute ja nooremate spetsialistide piirkonda meelitamine, tehti muudatus, mille kohaselt taotleja sissetuleku puhul hinnatakse tingimustele vastavust taotluse esitamise aegse, mitte taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga. See võimaldab toetust taotleda ka nendel spetsialistidel, kes on piirkonda elama ja tööle asunud pärast 1. jaanuari.