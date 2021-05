Vabamu rändnäitusel võib näha oma perepilti

Tegemist on üle-eestilise interaktiivse rändnäitusega "Taasiseseisvunud Eesti: 30 aastat vabadust ja vastutust", mis jutustab lugusid meie riigist ning demokraatiast ja näitab, mida vabadus on meie jaoks tähendanud ning milliseid arenguid endaga kaasa toonud. Külastajaid ootab Vabamu viieteistkümnes asukohas üle Eesti.

„Taasiseseisvumise aastapäev paneb meid kõiki vaatama tagasi olnule ja tekitab huvi Eesti riigi ja rahva loo vastu. Nii ongi hea üheskoos vaadata tagasi viimase 30 aasta jooksul ühiskonna- ja kultuurielus toimunud muutustele, et märgata neid ja arutada põhjuste üle ning nii mõtestada muutuste tähendust,“ ütles Vabamu tegevjuht Keiu Telve.

Mööda Eestit rändav kakskeelne näitus on ühtaegu nii liigutav, informatiivne kui ka interaktiivne. Lisaks teadmistele ja põnevatele vaatenurkadele vabariigi taastamisele annab see hea emotsiooni, avades raskeid teemasid meelelahutuslikus võtmes. Näitus on kõigile tasuta.