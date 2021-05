Varsti saab taas ka spaasse minna

Kuigi valitsus võttis teisipäeval vastu põhimõttelised otsused teatavate piirangute leevendamise kohta, on neljapäeval vastu võetud piirangute uuendatud korralduses võrreldes teisipäevaga üht-teist muudetud või täpsustatud.

Alates 17. maist võib välitingimustes avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates liikuda ja viibida, kui on tagatud, et osalejate arv ei oleks suurem kui 25 inimest rühmas. Kokku ei tohi sellistes paikades viibijate hulk ületada 250 inimest. Välialade lubatud lahtiolekuaeg on kella 6–22.