Kõrge kellatorniga kirikud on silmatorkavad maamärgid Eesti külamaastikul, kuid olemuslikult on nad kui paraadtrepp häärberi ees, mida kasutatakse vaid pidulikel-pühalikel puhkudel. Ent nagu igal villal on olemas ka taga- või külguks, mille kaudu kulgevad majarahva igapäevase elu käigud, nii kuulub iga kihelkonnakiriku juurde pastoraat, kus varem pastorihärra elas, iseenda, koguduse ja selle olemasolul ka kirikumõisa igapäevast elu korraldas ning inimesi vastu võttis.