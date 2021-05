Vastseliinas sai mulda uus jõulupuu

Rahvamaja juhataja Anneli Lõhmuse sõnul on hoone ees varem olnud kaks jõulupuud. Tegu oli 1960. aastatel istutatud hõbekuuskedega. «Esimene puu kukkus aga detsembritormis koos jõulutuledega ümber. Teine eemaldati, sest oli vana ja alt raagus ning lapsepõlvetrauma tõttu ka pisut viltune.»

Samade jõulupuude all oli ettevõtlikest meestest koosneval Vastseliina teisipäevaklubil esimesel advendil tavaks lastele maiustusi jagada, reeglina on need ostetud Lindora laada õnneloosiga teenitud tulu eest. Kuna nüüd oli aga alevik jäänud jõulupuuta, otsustasidki klubilised rahvamajale 65. sünnipäevaks kingituse teha.