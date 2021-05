Proual täitus 101. eluaasta

Tervis on kangel memmel üsna hea. Ta ei vaja märkimisväärselt arstirohtusid ning toimetab oma tegemised ikka ise, vahendas Valga vallavalitsus. Mälu on proual aga tema poja Vello sõnul koguni nii hea, et sündmused on meeles lausa kuupäeva täpsusega, samuti nendega seotud inimeste nimed. Ja mälestusi heietada proua Õie armastab. Nagu ka ristsõnu lahendada ja ajalehest uudiseid lugeda.