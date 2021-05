Kuu aega tagasi asusite tööle ühendasutuse Otepää Kultuurikeskused loomejuhina. Miks nii vastutusrikka ülesande vastu võtsite?

Olen alati olnud sedalaadi inimene, et panen enda oskused proovile. Muidugi aladel, milles tean, et võin olla hea ja mille kaudu saan paremaks. Arenemine on mulle väga oluline.