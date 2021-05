Aktivist, kel õnnestub alati rahastaja leida

Kohtusime Giia Timpsoniga Linna külas Ritsu lasteaiale-algkoolile, Helme raamatukogule ja Tõrva avatud noortekeskuse Ritsu noortetoale koduks olevas suures hoones, mis kunagi oli Eesti Põllumajandustehnika Valga rajoonikoondise kontor. Raamatukogu juhtimine ja noortega tegelemine on mõlemad Timpsoni ülesanded. Miks Linna küla kohad Ritsu nime kannavad, on tema sõnul aga eraldi pikem jututeema. Vahepeal jõuab ta hoopis ülevaate anda, millised plaanid ootavad õuel asuvaid hooneid ja keda järgmisena külla esinema on oodata.