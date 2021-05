Muuseum ootab taasiseseisvumisele pühendatud näituse tarbeks fotosid

“Tähelepanu! 1991! Start” püüab tuua publikuni Eesti erinevate kohtade ootused ja lootused, ja vastata küsimusele, kui palju 1991. aastal loodetust on 30 aastat hiljem täitunud.

Valga muuseum kutsub pööraseid 90ndaid meenutama. «Aga missugused me olime 90ndatel? Nabapluus, adi dressid või hoopis sokid ja sandaalid? Tantsisime esimestel reividel, laiutasime käsi tühjas toidupoes või oli see alles vankris lesimise aeg? Meenutagem! Taaslavasta foto endast, oma perest või seltskonnapildist 90ndatel ja aita meil näidata, kuidas ajad on muutunud. Või hoopis seisma jäänud?» küsib muuseum teates.