Coopi autoloosi võit tuli sedapuhku Võrumaale

«Kui muidu ostad lotopileti ja eeldad, et äkki siiski võidad, siis see võit tuli küll täiesti selgest taevast,» rääkis uue sõiduki omanik. «Olin küll kuulnud, et Coop loosib autosid välja, aga et kampaania just praegu käib, ma küll ei teadnud. Poes käin selleks, et külmkappi täita, mitte et autot hoovi peale soetada. Tšekist, millelt oleksid näha olnud minu võiduvõimalused, ma iseteeninduskassas üldjuhul loobun,» lisas ta.

Igal juhul jõudis uus auto naise ellu täiesti õigel ajal, sest automaatkäigukastiga Chrysler Voyager ootab just remonditöökotta viimist. «Mõtlesin juba selle peale, kust leida asendusautot, et ise tööle ja lapsed trennidesse ja igale poole mujale saaksid. Maal elades ei kujuta ju autota elu ettegi. Aga siis tuli ootamatult õnn sülle - ei olnudki vaja kelleltki sõidukit laenata,» rääkis Rõuge põhikooli õpetajana töötav Kallas.

Peres oli seni kaks autot – Soomes tööl käival abikaasal ametiauto ning perenaisel Chrysler. «Samas on meil kuueliikmeline pere, kuhu kuuluvad lisaks vanematele neli noormeest. Vanemal neist läheb veel poolteist aastat, kui võib iseseisvalt rooli taha asuda. Ta juba istuski Toyotasse ja ütles, et see on tema auto. Aasta tagasi oli meil poisiga juttu, et mis autot sa tahaksid ja siis ta soovis suuremat sorti. Kuna ei tahetud väikest kabrioletti, kiitsime siis ta valiku heaks,» rääkis ema.

Abikaasa ei ole uut autot veel näinudki. «Mina nüüd teist päeva sõidan. Kuna see on manuaalkäigukastiga, eks see natuke kõhedust tekitas. Ütlesin ka Coopi esindajatele, et ärge mu ärasõitmist filmige. Aga uskumatu – täiesti sujuvalt sain minema! Kunagi autoõpetaja ütles ka, et juhtimine on selline asi, mida ei unusta,» tähendas Kallas reedel.

Kui varem elas pere Võrus, siis koroona tulles koliti Kaugu Veski puhkemajja Sännas. «All on 76-ruutmeetrine saal, kus peeti põhiliselt sünnipäevi. Nüüd on meil elutuba 76 ruutu ning üleval 16 magamiskohta. Kui olime seal mitu kuud elanud, ütlesid poisid, et aitab küll, emme, meie jääme siia. Kuigi oleme abikaasaga mõlemad üles kasvanud maal, on poisid siiski linnas sirgunud. Mõtlesime, et nad võib-olla ei kujuta ette, et maal peab puid tooma ja lund rookima. Aga keegi ei vaatagi linna poole. Eks hariduse saavad nad ikka Võrus, kus käivad ka trennides. Õnneks on bussiühendus päris sobiv. Ja ega nad sel aastal polegi kuigi palju koolis käia saanud,» tähendas õpetajast lapsevanem.