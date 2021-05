Autot tankides on võimalik anda panus metsa heaks

"Piisab üksnes kogukonnaprogrammiga liitumisest ja enne tankimise alustamist kliendikaardi registreerimisest, et igalt kütusepaaki jõudvalt liitrilt läheks 1 sent puufondi. Programmiga liitunud inimesed saavad ise valida, millisesse maakonda nad soovivad lasta enda kogutud puud istutada. Istutustöid viivad läbi juba metsaühistud, kes valivad iga istutuskoha jaoks välja kõige sobivamad puuliigid. Puud istutatakse erametsaomanike metsadesse ja mittemetsamaadele nagu näiteks rohumaad ning kasutusest väljas olevatele põllumaadele," lausus ta.

AS Alexela tegevjuhi Aivo Adamsoni ütlusel on praegust tempot hoides võimalik taasmetsastada territoorium, mis on võrreldav vähemalt Prangli saare pindalaga, kuid hoogsa kasvu jätkumisel on positiivne mõju keskkonnale veelgi suurem. Ta lisas, et ühe paagitäie tankimine toob Eesti metsadesse keskmiselt neli uut puuistikut.