Puka laat meelitas kohale suured ja väikesed huvilised

Kultuurimaja pargis oli avatud talukaupade ala ning aia- ja taimekaupade tänav. Samas toimus alevikus ka garaažimüük.

«Laada eesmärk oli pakkuda kohalikele inimestele, kellel ei ole võimalik linna minna, võimalust osta asju Pukas kohapeal,» ütles korraldaja, Puka kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja Katrin Uffert.

Ta märkis, et kõige rohkem osteti taimi. Laadal käis ka kaks õpilasfirmat. Töötas noortekohvik, kus noortekeskuse noored koos oma juhendaja Pille Priidikuga pakkusid laadalistele kohvi ja enda tehtud saiakesi.

«Neli last võtsid osa garaažimüügist. Nende müügikuhjade väljapanekut hindas žürii, mis koosnes lastest ja keda juhendas meie tegelane Iti. Lapsed, kes võitsid, said väikese magusa auhinna,» sõnas Uffert. Ta lisas, et laadapäeval tegi uksed valla ka Anna Ära ruumid. «Inimestel oli võimalik sealt omale kasutatud riideid saada täiesti tasuta.»

Katrin Ufferti sõnul oli laat korraldatud piirangute reegleid järgides. «Telkide vahe oli 1,5 meetrit, et ei tekiks suuremat kogunemist. Müüjad olid maskides ning iga 20 minuti tagant oli terviseameti teave distantsi ja maskide kohta,» ütles ta. «Kuna suurt reklaami ei olnud, siis laadal ei olnud ühekorraga suurt rahvamassi. Paljud vanemad inimesed käisid laadal kella 8 ja 9 vahel enne selle avamist.»

Laadalistel oli võimalik vaadata ka käsitöönäitust.