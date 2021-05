Valgamaa lühiuudised

Otepää Lipuväljakul varjualuste all ja ees paiknevad valguskastid ehk infostendid on saanud põnevad ajaloolised tekstid. Eksponeeritud on Eesti lipu lugu (koostaja Otepää gümnaasiumi ajalooõpetaja Heivi Truu) ja varjualuste all Tartu Ülikooli ajalooteaduri Ain Mäesalu koostatud väljapanek Otepää linnamäe leidudest. LEPM