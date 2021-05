Lõppev kooliaasta on olnud taas kord erakordne. Selja taga on hulgaliselt saavutusi, tähelepanu, osalemisi toredates ja olulistes ettevõtmistes - paljusid neist on kajastatud just siinse väljaande veergudel - ja seda kõike koroonakriisi tingimustes. Kas kriisi ägedam faas hakkab mööda saama ja olukord jääb kontrolli alla? Küsin, sest ei tea vastust.