«Vaatamata sellele, et alates esmaspäevast, 17. maist on üleriigiliselt lubatud kõik õpilased uuesti kontaktõppele, peame vajalikuks suhtuda sellesse ettevaatusega ning võimaldama võimalikult vähe kontakte,» teatas juhtkond. «Piiranguid on küll leevendatud, kuid arvestades käesoleva olukorraga, kus kooli peaks naasma ca 750 õpilast, suureneb märgatavalt risk nakkuse levikuks.»

Kooli teatel avaldasid mitmed vanemad eelmise nädala lõpus soovi jätta lapsed kuni õppeaasta lõpuni distantsõppele. Sellest tulenevalt andis kool teada, et kui vanemad soovivad ja õpilane on siiani saanud oma õpingutega tublisti hakkama, võib laps jätkata vanema vastutusel õppeaasta lõpuni distantsõppel.

«Jätkuvalt kõrge nakatumisoht on pannud meid muretsema ka läheneva eksamiperioodi pärast. Kui eneseisolatsioon või haigestumine peaks langema eksamitega samale perioodile, ei saa õpilane eksameid sooritada,» lisas kooli juhtkond. «Eksami sooritamine on kooli lõpetamise kohustuslikuks tingimuseks, mistõttu tuleb sellisel juhul õpilasel sooritada järeleksam. Kui aga õpilane puudub mitmelt eksamilt, siis peab ta need kõik hiljem järele sooritama ning võib tekkida olukord, kus enne lõpuaktust ei jõua kõiki eksameid teha.»

Selleks, et pakkuda õpilastele võimalikult turvalist kooli lõpu- ja eksamiperioodi, otsustas kooli juhtmeeskond koos õpetajate ja koolipidajaga, et alates 17. maist on lõpuklassidel ehk 9. klassidel turvalisem õppida distantsilt. Kui õpilasel on vaja veel õpetajatelt suunamist ja tuge saada või teatud ülesandeid järele vastata, saab ta seda aineõpetajaga kokkuleppel teha.

Õpilased peavad kindlasti järgima koolimajas kõiki turvanõudeid nakkusohu vähendamiseks. Alates 5. klassist tuleb koolihoones kanda maski või visiiri. Oluline on sageli käsi pesta või desinfitseerida. Vahetundidel soovitatakse viibida võimalikult palju õues, nii palju kui võimalik, tuleb vältida erinevaid kontakte.

Hargla kool jääb distantsõppele

Seoses haigusjuhtumitega Hargla koolis käivate õpilaste peredes ja kooskõlastatult Valga vallavalitsusega on Hargla kool perioodil 17.-21. maini distantsõppel. Tegemist on ettevaatusabinõuga.

Õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile juba tuttaval viisil. Lasteaed töötab, kuid võimaluse korral on soovituslik lapsed samaks perioodiks koju jätta, teatas Valga vallavalitsus.