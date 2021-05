Teisipäevast saab vaktsineerimiseks aega broneerida telefonil 1247

Telefoni teel saab aegu broneerida kõikidesse vaktsineerimiskohtadesse üle Eesti. Samal numbril saab vajadusel vastuseid COVID-19 vaktsineerimise kohta tekkivatele küsimustele. Kõnekeskus töötab seitse päeva nädalas kell 8-20.

COVID-19 vaktsineerimise töörühma juhi asetäitja Arkadi Popovi sõnul aitab kõnekeskus vähendada koormust digiregistratuurile ja parandab vaktsineerimise kättesaadavust. Samuti on paljude inimeste jaoks mugavam aega kinni panna telefonitsi.

«Kui helistamise hetkel on ajad vaktsineerimiseks otsas, ei saa neid broneerida ka telefoni teel,» ütles Popov. «Hetkel oleme olukorras, kus inimeste huvi on suur, aga vaktsiine veel kõigi soovijate jaoks ei ole. Küll aga tuleb vaktsiine igal nädalal juurde ning mai- ja juunikuu jooksul saavad kõik soovijad esimese doosi kätte.»

Suure tõenäosusega tekivad ka kõnekeskusesse ootejärjekorrad. «Palume kannatlikkust ja mõistmist,» lisas Popov.

Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela ütles, et võimalikult kiire vaktsineerimine on kriitilise tähtsusega, et Eesti elu saaks kiiremini normaliseeruda. «Häirekeskus on otsustanud abiks olla. Telefonitsi vaktsineerimisele registreerimine on alternatiiv juhuks, kui seda ei ole võimalik teha läbi digiregistratuuri,» sõnas ta.

Lisaks kõnekeskusele saab COVID-19 vaktsineerimiseks aja broneerida digiregistratuuris www.digilugu.ee.