Põlvas sai valmis koerte treening- ja mänguväljak

See on jagatud kaheks osaks, mis on aiaga piiratud ning üks neist on mõeldud suurtele koertele ja teine väikestele koertele.

Põlva vallavalitsus palub külastajatel enne väljaku kasutamist tutvuda selle ohutusjuhendiga. Platsil on ka eraldi prügikastid koerte väljaheidete jaoks.

Väljak asub Intsikurmus Metsa tänav 13 kinnistul.