Valgamaal on tekkinud koroonakolded tootmisettevõtetes

Teisipäeva seisuga lisandus Valgamaale viimase ööpäevaga 14 positiivset testi. Terviseameti Lõuna regiooni juhataja Tiia Luht lausus, et kuigi Valga haigla kolle on nüüdseks stabiliseerumas, on maakonda tekkinud uued kolded. Töökohakolletes on haigeid praegu kokku 20, sama palju on neid ka Valga haigla koldes.

«Valgamaal on kaks töökohakollet. Valga haigla kolle on stabiliseerumas, sinna ei ole uusi nakatunuid viimasel ajal tulnud ja viiruse levik on peatunud. On mõni lasteasutus, kus üksikud juhtumid sees ja kust tuleb palju lähikontaktseid, kuigi seal pole kollet. Kohe on aga kolde mõõtu võtmas nakatumine veel ühes töökollektiivis. Need kõik asuvad Valga vallas,» kirjeldas Luht ja lisas, et kõik kolm töökohakollet on tekkinud tootmisettevõtetes.