Suve suursündmuste korraldajad on hooaja alguses teist aastat järjest seisus, kus seni, kuni pole jah-sõna öeldud, tuleb arvestada ei-ga. Vahe on ainult selles, et olukord vaktsineerimistandril paraneb ja järjekordi vaadates tundub, et ka Eesti elanikest võib peagi saada vaktsineerimisrahvas. Oodatud suursündmuste puhul on aga seis vilets, sest juba praegu on paljud eestvedajad nendest loobunud.